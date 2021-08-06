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Fenerbahçe'den kripto para anlaşması

Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı.

06.08.2021 - 07:00 | | AA
Fenerbahçe'den kripto para anlaşması

Paribu'dan yapılan açıklamaya göre, Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı da sağlayacak.

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