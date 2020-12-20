Fibonacci Nedir? Borsada Ve Forex'te Fibonacci Nasıl Kullanılır?

Fibonacci Dizisi, her sayının kendisinden bir önceki sayıyla toplanması şeklinde elde edilen sayıların serisidir. Fibonacci Disizinde yer almakta olan rakamların özelliği, Fibonacci Dizisinde yer almış olan sayıların kendilerinden bir önceki ile oranlandığında oluşan serinin altın orana yaklaşıp ilerlemesidir.



Fibonacci Nedir?



Fibonacci Dizisi finans sektöründe finansal olan varlıkların alacakları değerleri tahminlemede kullanılmaktadır. Teknik analiz uygulamalarında kullanılmakta olan Fibonacci Dizisi ile ulaşabilecek altın orandır. Genelde kullanılan oranlar, 1. 618 ve 1.232’dir.



Borsada Ve Forex'Te Fibonacci Nasıl Kullanılır?



Fibonacci dizisini oluşturmuş olan sayılardan her bir sayı, önceki iki sayının toplamına eşittir ve bu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 vb şeklinde devam etmektedir.



Altın oran ise, bu dizideki sayıların birbirlerine olan oranına denk gelir ve bu 1.618 değeri doğada geçerlilik oranı en yüksek olan oran olarak kabul edilir.



Forex'te Fibonacci kullanımı da grafiklerde gösterilecek olan biçimde alçalan ya da yükselen trend eğilimlerinde trendlerin başlangıç noktasından tepeye; düşüş trendinde ise tepe noktasından dip noktasına kadar çekilen Fibonacci göstergesi ile forex pozisyonunda olası olabilecek olan destek ve direnç noktalarını ortaya çıkarır.



Forex'te Fibonacci referans noktaları 23 . 6, 38 . 2, 50, 61 . 8 olarak başlıca kabul edilebilir. Bazı grafiklerde de Fibonacci desteklerinin nasıl çalıştığı ve uygulandıkları gösterilebilmektedir.