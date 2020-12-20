Finans Nedir, Özellikleri Nelerdir? Kısaca Finansın Tanımı

Finans; yatırım, para ve başka finansal araçların sistemini ve çalışmasını genel şekilde belirten bir ifadedir. Günümüzde finansın, üç geniş kategoride incelendiğini belirtmek gerekir.



Finans Nedir?

Finans; büyük firmalar ya da devletler tarafından önemli miktarlardaki para yönetimi olarak belirtilebilir. Bir fiil şeklinde kullanıldığı zaman, bir kişi ya da kuruluş adına fon sağlaması anlamını taşır. Sözcük, para yönetimin her çeşidini tanımlamak adına kullanılır.



Finans Özellikleri Nelerdir?



Fonların Edinimi, Tahsisi ve Kullanılışı: Finansmanın işlevi şeklinde fonların kazanılması, tahsisi ve kullanımıyla alakalıdır. Bir işletme doğru kaynaklardan, doğru vakitte, doğru miktarlarla yeterli kaynağın bulunmasından emin olmalıdır. Her koşulda fon yükseltme şekline karar vermesi gerekir. Fonlar kazanıldıktan sonra, fonların türlü hizmetlere ve projelere tahsis edilmesi gerekir. İşin hedefi, tahsis edilen fonların, ne denli verimli ve etkili bir biçimde kullanıldığına bağlı olan kâr sağlamaktır.



Fonların Kanalize Edilmesi: Finansal sistemde, bütün ekonomilerde kritik bir husustur. Finans piyasası ve finansal sektörler, fazladan fonu olan kişilerin fonları, yatırımı yapabilir fonlara sahip olmayan kişilere kanalize etme görevini yerine getirmektedir.



Finansal Yönetim: Sahibin ekonomik refahını en üst düzeye çıkarmak, şirketlerin kabul ettiği finansal amaçtır. Bu yüzden finansman amaçları, işletmelere sürekli ve yeterli bir kaynak sağlaması ve sermaye tedarikçisine eşit bir getiri oranı elde edilmesidir. Finans; karlılık, emniyet, likidite ilkelerine göre sermayenin ve bulunan kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayıp destek olur. İç yatırım, iç kontroller ve finansman adına kesin bir sistemi sağlar.



Hissedarın Kazancını Üst Düzeye Çıkarmak: Herhangi bir işin hedefi, firmanın payının bedeliyle ölçülmüş yatırımcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarmaktır. Herhangi bir firmanın payının fiyatı, beklenen ve mevcut gelecek kazançlarının fonksiyonudur. Finans; kazançları ve politikayı en üst seviyeye çıkarmanın yollarını tanımlamaya destek olur.



Kısaca Finansın Tanımı



Finans; gereksinim duyulan fonların uygun koşullarda sağlanması ve etkin biçimde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kuruluşların ya da kişilerin maddi gelir sağlamaları, yatırım yapmaları ve yatırımlarını değerlendirmeleridir.



Finans Kategorileri



Finans, üç ayrı kategoride incelenir. Bunlar; kamu, kişisel ve kurumsal finansmandır. bu üç kategori de kendi arasında farklı bir şekilde incelenmektedir.