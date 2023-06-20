Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verisini açıkladı.

Haziran ayında finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 8,6 puan artış kaydederek 158,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görüldü.