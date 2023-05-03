Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verisine göre Şubat 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Ocak 2023 verilerine göre varlıklar 2 milyar 704 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 5 milyar 99 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 86 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ocak 2023 dönemine göre 2 milyar 396 milyon dolar azaldı.

Şubat 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 278 milyon dolar ve 871 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 322 milyon dolar ve 124 milyon dolar artmıştır ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 704 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar milyon dolar, 1 milyar 611 milyon dolar ve 401 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5 milyar 99 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Şubat 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2023 dönemine göre 1 milyar 13 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 75 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 136 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 875 milyon dolar azaldı.

Şubat 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 148 milyar 125 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 65 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ocak 2023 dönemine göre 1 milyar 877 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde oldu.