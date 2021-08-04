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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta 165 milyar 520 milyon dolara çıktı.

04.08.2021 - 06:52 | | AA
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 944 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 3 milyar 679 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 5 milyar 623 milyon dolar artarak 165 milyar 520 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 699 milyon dolar ve 245 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 270 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 759 milyon dolar ve 141 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 4 milyar 579 milyon doları yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, mayısta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 252 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 11 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 420 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 4 milyar 858 milyon dolar arttı. 

Kısa vadeli varlıklar, mayısta 120 milyar 401 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 101 milyar 262 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, mayısta bir önceki aya göre 2 milyar 46 milyon dolar azalarak 19 milyar 139 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 oldu.

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