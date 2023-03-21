Fitch Solutions'tan altın tahmini

2023 yılı için ons altında fiyat tahminini 1850 dolardan 1950 dolar seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının ons altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolara yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD doları güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Solutions küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceği beklentilerinin altına destek vereceğini de öngördü.