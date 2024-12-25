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Uzmanpara'Fiyat istikrarı konusunda güven arttı'
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'Fiyat istikrarı konusunda güven arttı'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ücret artışıyla desteklenen %2'lik istikrarlı enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğuna dair güveninin arttığını ifade etti, ancak bankanın faiz oranlarını yeniden artırmaya ne kadar yakın olduğunu ima etmekten kaçındı.

25.12.2024 - 10:32 | | Foreks Haber
'Fiyat istikrarı konusunda güven arttı'

Ueda, Japonya'nın en büyük iş lobisi Keidanren'in meclis üyeleri toplantısında yaptığı konuşmada, “Banka, %2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmanın artık görünürde olduğuna karar veriyor. 2025 yılı nasıl görünecek? Tahminimiz, döngünün daha da yoğunlaşacağı ve Japonya ekonomisinin ücret artışları eşliğinde sürdürülebilir ve istikrarlı %2 enflasyona yaklaşacağı yönünde” dedi.

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Ekonomistler ve yatırımcılar merkez bankasının yakın zamanda faiz oranlarını artırmasını bekliyor, ancak zamanlama konusunda görüş ayrılıkları var. Bazıları BoJ'un Ocak ayındaki bir sonraki toplantısında faiz artışı beklerken, diğerleri bankanın Japonya'nın yıllık ücret görüşmelerinin ön sonuçlarının açıklanacağı Mart ayına kadar beklemesini bekliyor.

BoJ Başkanı, ekonomi hala %2'lik istikrarlı enflasyona geçiş sürecinde olduğundan, bankanın politika faizini şimdilik nötr olarak kabul ettiği seviyenin altında tutarak destekleyici parasal koşulları sürdüreceğini söyledi.

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