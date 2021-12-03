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Floki Inu dev anlaşma sonrası yükseldi

Şaka amaçlı piyasaya sürülen kripto paralara ilgi her geçen gün artıyor. Son dönemde yatırımcıların merakla takip ettiği Dogecoin ve Shiba Inu kadar bilinirliği olmayan Floki Inu isimli kripto para, Almanya’nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen ile anlaşma imzaladı. Kritik gelişme sonrası Floki Inu fiyatında yükseliş hız kazandı. İşte detaylar…

03.12.2021 - 16:29 | | UZMANPARA
Floki Inu dev anlaşma sonrası yükseldi

Dünya çapında birçok kişi tarafından izlenen Vikings dizisinde yer alan karakterlerden Floki isimli gemi yapımı ustasından ilham alınarak piyasaya sürülen Floki Inu, geçtiğimiz gün yaptığı bir anlaşma ile gündeme geldi.

Almanya’nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda formalarda Floki Inu logosunun kullanılacağı açıklandı.

Floki Inu dev anlaşma sonrası yükseldi

DEV ANLAŞMA SONRASI BUGÜN YÜZDE 15 PRİM YAPTI

Şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin ve Shiba Inu haricinde yatırımcılar tarafından fazla bilinmeyen Floki Inu’da yapılan anlaşma sonrası yükseliş eğilimi hız kazandı.

Anlaşma sonrası geçtiğimiz gün yüzde 7’ye yakın primlenen Floki Inu, bugün neredeyse yüzde 15 oranında yükseldi.

Bol sıfırlı ve kuruşlu seviyesiyle oldukça ucuz sayılabilecek olan Floki Inu bu gelişmeyle birlikte 0.00022599 dolara kadar yükseldi.

İTALYAN KULÜPLE DE ANLAŞMA İMZALADI

Öte yandan Floki Inu, geçtiğimiz günlerde İtalyan kulüp SSC Napoli ile de bir anlaşma imzaladı. Buna göre, Napoli oyuncuları formaların arkasında Floki Inu web sitesini ve logosunu taşıyacak.

Ayrıca takımın tüm iç saha maçlarındaki LED ekranlarda da Floki Inu reklamının yapılacağı açıklandı.

Floki Inu’nun futbol kulüpleriyle yaptığı anlaşmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Şaka coini Hindistan’ın en popüler kulübü Kerala Blasters FC ile de kasım ayının başlarında bir anlaşma yapmıştı.

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