Floki Inu, Elon Musk etkisiyle yükseldi

Dogecoin destekçisi olduğunu dile getiren ve şaka amaçlı piyasaya sürülen tokenlar üzerinde fiyatlamaları etkileyen Elon Musk, dün Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.





ELON MUSK FLOKI’Yİ UÇURDU

Milyarder iş adamı Musk, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden ABD’li bir astronotun uzay görevi sırasında Ay’a iniş yapmasının ardından yüzeye kendisinden önce ulaşan bir Viking karikatürünü paylaştı.

Karikatürde Ay üzerinde bir Viking gemisinin kalıntıları görülürken, paylaşım Musk’ın takipçileri ve kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. Özellikle yakın zamanlarda gösterdiği fiyat hareketiyle piyasada dikkat çeken Floki Inu bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçti.

İKİ GÜNDE YÜZDE 66 ARTTI

Son dönemin popüler dizisi Vikings’te gemi ustası olarak rol alan Floki isimli bir karakterden ilham alınarak piyasaya sürülen token, Musk’ın paylaşımı sonrası iki gün içerisinde yüzde 66 değer kazandı.

Bugün 0.00040534 dolara çıkan Floki Inu, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Saat 16.54 itibarıyla Floki Inu yüzde 16.61 oranında yükselişle 0.00033000 dolardan işlem görüyor.

MUSK DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğini Twitter’dan paylaşmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Shiba Inu yüzde 300’den fazla değer kazanmıştı.

KRİPTO PARALARIN GENELİ DÜŞÜYOR

Ayrıca kripto paraların geneline bakıldığında ise bugün satıcılı seyir gözleniyor. Piyasanın lideri Bitcoin 62 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, altcoinlerin lideri Ethereum ise 4 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise bugün 2.71 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.