Fon Nedir, Nasıl Alınır? A Tipi Ve B Tipi Likit Fon Farkları Nelerdir?

Likit fonlarında kısa sürede getiriler elde edebilmek fazla miktarlarda yatırımlar gerekir. Ayrıca diğer fon türlerine de yatırım yapılması için fazla miktarlarda paralar devreye girmektedir.



Fon Nedir?



Belirli ücretler yatırılan ve geniş çerçeve de kar etmek isteyen bireylerin ortak noktaları fonlardır. Her yatırımcı fonun sahip olduğu kuruluşun bir kısmını temsil etmekle görevli olmaktadır. Bu nedenle bu tarz kuruluşlar büyük ve köklü kuruluşlar olmaktadırlar.



Özellikle fonların en karlı özelliği her yatırımcının kendine özgü stratejilerinin olmasıdır. Bu sayede tamamen özgür ekonomi ve Pazar anlayışı güçlenmektedir. Fonun hangi varlıktan ne kadar alacağı konu tam olarak bir muamma olmaktadır. Bu durumun nedeni fonların dinamik ve kar etme amaçlı çalışma hızlı sistemler olmasıdır. Fonların alım satım işlemleri piyasalarda meydana gelen değişimler sonucunda belirlenmektedir.



Fon Nasıl Alınır?



Aslında fon işlemleri açık bir pazardan meyve sebze alma işine benzemektedir. Yani bireyler çok büyük bir şirketin bir hissesini satın aldığı zaman aynı zamanda o hisse değerinde o şirketin değeridir. Aynı şekilde olarak fonlar da satın alındığı zaman fonlar üzerinde kısmi mülkiyet hakkı doğrudan doğruya doğmaktadır.



Fonlar sadece kendi başlarına bir şirket olarak düşünülmesi bu işlemlerin sağlanmasını ve alınmasını kolaylaştıracaktır. Eğer fonun sahip olduğu değerlerde bir artış meydana gelirse o zaman fon açısından piyasa değerleri artmaktadır. Yani fonlar ile şirketler benzer özelliklere sahip iki kuruluştur.



A Tipi Ve B Tipi Likit Fon Farkları Nelerdir?



Likit fonlar öncelikle bir gün içerisinde yapılan yatırım fonları olarak düşünülmesinde fayda vardır. Yani adından da anlaşılacağı üzere bu fonlar daha çok likit kaynaklıdır. Yani likit kaynaklı olması nedeniyle piyasasında dalgalanmalar daha az yer verilmektedir. Bu tarz likit fonlarda dalgalanmaların az olması nedeniyle diğerlerine göre daha az getirileri bulunmaktadır.



Bu nedenle dalgalanmalar ve sapmaların az olması nedeniyle getirinin artması için büyük meblağlarda girilmektedir. Özellikle likit fonları A fonu likit ve B likit fonu bulunmaktadır. Bu iki fon kendi arasında belirgin farkları bulunmaktadır.



A tipi likit fonlar daha çok hisse senedi olmaktadır ve risk oranı daha fazla olarak nitelendirilmektedir. Tabi risk oranının artması nedeniyle getirisi de oldukça yüksektir. B tipi likit fonlar daha çok hazine bonosu şeklindedir. Bu fonlarda risk düşük fakat getiri azdır.



Likit Fonu Nasıl Çalışır?



Likit fonların çalışması için bankaya para yatırılması gibi fonlara da para yatırılması şarttır. Fonlar ortalama 90 günden daha kısa vadeye sahip kuruluşlar olarak bilinmektedir. Kısa vadeli olmalarının avantajı risk faktörünü azaltmaktır.