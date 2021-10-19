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Ford, 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak

Ford, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside bölgesinde yer alan Halewood üretim tesisine 230 milyon sterlin ek yatırım yapacağını duyurdu.

19.10.2021 - 07:10 | | AA
Ford, 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa'daki elektrikli araçlarda kullanılmak üzere parça üretiminin ilk kez İngiltere'deki Halewood tesisinde yapılacağı, bunun için şirketin mevcut tesise 230 milyon sterlin seviyesinde yatırım gerçekleştireceği kaydedildi.

Rakam belirtilmeden İngiliz hükümetinin de bu yatırımı Otomotiv Dönüşüm Fonu ile destekleyeceği belirtilen açıklamada, Halewood tesisinde 2024 yılında benzinli otomobillerdeki motor ve şanzımanın yerini alacak elektrikli güç ünitelerinin üretilmeye başlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, yatırım kararıyla birlikte İngiltere'deki tesisin, daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

"Ford, uzun yıllardır İngiltere'nin endüstriyel ve sosyal dokusunun bir parçası" ifadesini kullanan Rowley, üretim tesisinin, şirketin Avrupa'daki elektrifikasyon planlarının "çok önemli" bir parçası olduğunu kaydetti.

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ise yatırım kararının İngiltere'nin, halen dünyada yüksek kaliteli otomotiv üretimi yapılacak en iyi bölgelerden biri olmaya devam ettiğini kanıtladığını belirtti. 

Uzmanlara göre, yatırım kararıyla birlikte tesiste çalışan 500 kişinin istihdamının devamı sağlanırken, yaklaşık 700 kişiye de gelecek dönemde yeni istihdam alanı açılmış olacak.

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