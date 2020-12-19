Forex Nedir, Ne İşe Yarar? Foreks Nasıl Oynanır?

Dolar ya da euro başta olmak üzere pek çok farklı alım satım işlemi kapsamında Forex değerlendirilmektedir. Günün 24 saat boyunca işlem hacmi üzerinden yatırım imkanı sağlayan bu sistem, günümüzde birçok kişi tarafından incelenmekte ve araştırılmaktadır. Özellikle tüm kaynakları ve unsurlarının iyi bilinmesi gereken durumlar içerisinde gelir.



Forex Nedir?



Döviz işlemlerine bağlı olarak alım satım üzerinden yüksek bir getiri sağlayan serbest piyasaya forex istenmektedir. Bu sistemdeki genel mantık para birimleri arasındaki kur farkı üzerinden kazanç elde etmektir. Sistemi en iyi şekilde kullanabilmek için bizi mutlaka döviz işlemlerini devamlı takip etmek ve piyasayı iyi bilmek gerekir. Örneğin doların piyasa üzerinde yapılan takip ile yükseleceği düşünüldüğü zaman, dolar forex üzerinden alınır. Daha sonra düşme durumu tahmin edildiğinde, dolar Türk lirasına çevrilir ve bu şekilde iyi bir kazanç elde edilir.



Forex Ne İşe Yarar?



Forex genel olarak Dolar ve Euro başta olmak üzere pek çok farklı para birimi üzerinden, döviz alım satım işlemi sağlayan bir serbest piyasadır. Böylece sürekli olarak yapılacak alım satım eşliğinde, döviz eşliğinde kazanç elde edilmeye çalışılır. Ayrıca birçok farklı özelliğe sahiptir.



- Tezgah üstü dönem piyasaların merkezi konumunda yer alır.

- Özel sistemi sayesinde küçük meblağlarda dahil işlem yapma imkanı tanır.

- İşlem fiyatları aracı kurumlar üzerinden belirlenir.

- Ayrıca gerçekleşmiş olan işlemlerin kayıtları yine aracı kurumlar bünyesinde tutulur.

- Tüm işlemlerin kriterleri döviz kapsamında kur farkı üzerinden belirlenir.

- Pek çok farklı yatırım sisteminde olduğu gibi yüksek kar sunarken, önemli oranda kayıp riski de taşır.

- İşlem hacmi en yüksek ve ayrıca Likiditesi en fazla olan serbest piyasadır.



Foreks Nasıl Oynanır?



Forex nasıl oynanır sorusuna hitaben bunun, ‘tezgah üstü’ piyasalarda gerçekleştiğini söylemek mümkün. Özellikle yapılacak olan alım satım işlemleri bankalar aracılığı ile gerçekleşen piyasa sistemi kapsamında sağlanır. Bu doğrultuda yatırım yapmak isteyen ve piyasaya girmeyi arzu eden pek çok kişi, internet üzerinden farklı platformları değerlendirmek suretiyle alım satım yapabilir. Özellikle teknolojinin ve internetin gücünün artması ile beraber, Forex sistemi işlem hacmi açısından uluslararası çapta oldukça önemli hale gelmiş durumda.



Forex Hesabı Nasıl Açılır?



Forex hesabı açabilmek için bir aracı kurum ile iletişime geçmek gerekmektedir. Bu doğrultuda kurumun ilgili web sitesi üzerinden canlı destek hattı bağlantısıyla bilgi almak mümkün. Böylece site kapsamında müşteri temsilcisi ile görüştükten sonra, gerekli adımları sırasıyla uygulayarak forex hesabı açılabilir.