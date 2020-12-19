Formasyon Nedir? Borsada Bayram Formasyonu Ne Anlama Gelir?



Formasyon ve borsada bayram formasyonu terimleri anlam olarak birçok anlamın karşılığı olabilmektedir. Fakat zararsız yatırım için bu terimlere hâkim olunması gerekir.



Formasyon Nedir?



Borsada formasyon işlemleri son derece hayati bir önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir formasyon son derece güvenilir değildir. Yani formasyonlar sonucunda yüzde yüz sonuç elde edilmesi zordur. Örneğin formasyon işlemleri söyle anlatılabilir.



Örneğin bir hisse senedi hakkında bilgi alınmadan işlemlerin yapıldığı düşünülsün. Zaten borsa işlemlerinde hiçbir zaman geleceğe yönelik tam bir kesin sonuç ön görülmez. Fakat üzerine ek olarak bilgi alınmaması durumunda işler iyice sarpa sarabilir. Yani formasyon sonucu araştırılmadan ve yeterli bilgi toplanılmadan yapılan işlemler büyük bir kumar olarak nitelendirilebilir.



Formasyon kullanılırken en önemli surum hacimdir. Yani, her formasyonun belirli bir kırılın hacimleri bulunmaktadır. İşte bu kırılın anlarına göre geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması normaldir. Bunun için sadece formasyon değil hacim hareketlerinin de öğrenilmesi şarttır.



Borsada Bayram Formasyonu Ne Anlama Gelir?



Borsada bayrak formasyon aslında kısa vadeli durumlar için kullanılan durumlardır. Yani trend olan durumların ve eğilimlerin devamlı grafik oluşumları anlamına gelmektedir. Bayrak formasyonun isminin de geldiği durum çok sert ve ani yükseliş sonucu kısa vadeli konsolidasyon durumlarının olması denilebilir.



Bayrak formasyonu sırasında olan değişimler daha çok hacimleri düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu harekete denk gelen yatırımılar bayrak çizimini takip etmelerinde fayda vardır. Bayrak oluşumunun sınırı kesinlikle sekiz bardır. Asala yirmi barın üzerine çıkıldığı durumlarla karşılaşılmamıştır.



Borsada Neye Dikkat Edilmelidir?



Öncelikle borsada dikkat edilmesi gereken durum anlık olarak borsa değişimlerini iyi takip edebilmektir. Örneğin ani olarak pik yapan ve ani olarak dibe çöken yatırımlar yapılmadan önce dikkat edilmelidir. Eğer ani ve hızlı para kazanılması isteniyorsa anlık takiplerle birlikte kısa vadede çok kar getiren yatırımlar önemlidir.



Özellikle borsa işlemleri ve hisse senedi durumlarda güvenilir kaynaklardan iş alınması son derece önemlidir. Aksi taktır de dolandırılmak ve çok büyük meblağlarda para kaybetme durumları gözlenebilir.



Borsa İçin İktisat Ne Kadar Gereklidir?



Borsa bir takım işlem ve ön görü ile alakalı terim ve meslek grubu olarak düşünülebilir. Özellikle bu gibi matematik ve iktisat gerektiren durumlarda hızlı işlemler gerekir. Aksi takdir de büyük meblağlar kaybedilebilir. Fakat bazı durumlarda ne kadar istatistik yapılsa bile yeterli kar edilmeyebilir. Bunun nedeni hiçbir zaman borsada tam olarak kesin kar durumu olmamasıdır. İstatistik bilimi aracılığıyla yapılan bir dizi işlemler sayesinde genel tablo net olarak göz önüne alınabilmektedir.