Fortfaiting Nedir, Özellikleri Nelerdir? İhracatta Fortfaiting Kavramı

Forfeiting, yurtdışındaki alıcının bankası tarafından kabul edilen ve onaylanan bir kambiyo senedini rücu etmeden finanse edebilmeyi içeren bir tekniktir.



Fortfaiting Nedir, Özellikleri Nelerdir?



Forfeiting, ihracata rücu olmaksızın finanse edilmesi için alıcının bankası tarafından kabul edilen ve onaylanan bir ticari senet bulundurmaktan oluşan bir tekniktir. Bu teknik, faktoringin genellikle mümkün olmadığı ülkelerde, orta ve uzun vadeli büyük hacimli satış operasyonlarını finanse etmeyi mümkün kılar. Şu özelliklere sahiptir.

Bu finansman tekniği, ticari alacaklarının ihracat için finanse edilmesini mümkün kılmaktadır.

Her türlü orta vadeli ticari alacaklar için geçerlidir.

Kaybetme, bir ihracat riskinin finanse edilmesini ve karşılanmasını mümkün kılar.

İhracatçılara, alıcıya daha uzun ödeme koşulları verme seçeneği sunar.

İhracatta Fortfaiting Kavramı Nedir?



İhracatta fortfaiting şirketin hem yabancı müşterisine nispeten uzun bir ödeme süresi tanımasına hem de faturaları anında tahsil etmesine olanak tanıyan bir teknik. Bütün bunlar, "satıcıya" ödeyerek borçları kendi adına devralan ve dolayısıyla alıcının alacaklısı haline gelen bir finans kurumu aracılığıyla yapılır. Avantajları ise şöyledir:

İşlemler rücusuzdur.

İthalatçının politik, transfer ve ticari risklerinin tamamen ortadan kaldırılması.

İhracatçıyı faiz oranlarında gelecekteki artışlara veya döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korur.

İhracatçıya ürünü nakit olarak teslim alırken daha uzun ödeme vadesi verme seçeneği sunar.

İhracatçının, ülke riskinin aksi takdirde çok yüksek olacağı ülkelerde iş yapmasına izin verir.

İhracatçının bilançosu, alacak hesaplarını, banka kredilerini veya şarta bağlı borçları içermez.

Normalde diğer finansman yöntemlerine eşlik eden idari ve yasal maliyet yoktur.

Fortfaiting ve Faktoring Arasında Ne Fark Vardır?



Bu iki terim arasındaki ilk ve ana ayırt edici nokta, faktoringin rücu ile veya rücusuz olabileceğidir, ancak hakkın kaybedilmesi yani fortfaiting her zaman rücu olur.



Ayrıca, fortfaiting haktan vazgeçmek anlamına gelir. Bu durumda, ihracatçı, daha sonraki bir tarihte vadesi gelen vergisini, kararlaştırılan bir indirimle birlikte, anında nakit ödeme karşılığında, toplu tutardan feragat eder.