Forward Nedir? Forward İşlemleri Nasıl Olur?

Forward herhangi bir hizmet ya da malın fiyatının ve miktarının belirlenerek, ileri bir tarihte teslim alınmak üzere sözleşmesinin bugünden imzalanması anlamına gelir.



Forward Nedir?



Forward, teslimi ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere, herhangi bir mal ya da hizmetin malının, fiyatının ve miktarının bugünden belirlenmesi ve bir sözleşmeye bağlanması işlemidir. Aynı zamanda Forward, kurlardaki dalgaların önüne geçmek için bir koruma yöntemi olarak da kullanılmaktadır. Yani ileride kurun yükseleceği ya da alçalacağı öngörülüyorsa, bu durumda ticaretten zarar edilmemesi adına Forward işlemi uygulanabilir.



Forward İşlemleri Nasıl Olur?



Örneğin dolar 2.20 TL iken biz 2200 TL vererek 1000 dolar alabiliriz. Eğer Forward sözleşmesi 3 ay vadeli ise, bu işlemde ödeme 3 ay sonra gerçekleştirilir. Eğer sözleşmede belirtilen Forward fiyatı 2.40 TL olmuşsa, anlaşmayı alan kişi, üç ay sonra 2400 TL ödeyecektir. Yani kur eğer 3 ay içerisinde 2.60 TL'ye çıkarsa, bu durumda yatırımcı o malı yine 2600 TL yerine 2400 TL olarak alabilecek, aradaki 200 TL'lik fark da kendisinin karı olacaktır.



Fakat dolar kurunun ilerleyen günlerde nasıl bir hal alacağı kesin olarak bilinemeyeceğinden, bu işlem bazı riskler de içermektedir. Örneğin dolar kurunun 2,00 TL'ye düşmesi durumunda, yatırımcı bu işlemi yine 2,40 TL üzerinden yapmak zorundadır. Bu durumda da normalde 2000 TL değerinde alabileceği bir ürünü 2400 TL'ye almış olur.



Forward İşleminin Avantajları Nelerdir?

Kurdaki dalgalanmaların ticari faaliyetleri olumsuz etkilemesinin önüne geçilmiş olur. Zarar riskini azaltır.

Nakit girişlerinde ve elde edilecek olan karlarda meydana gelebilecek olan dalgalanmaların önüne geçilmiş olur.

Kur dalgalanmalarını doğru tahmin eden yatırımcıların kar elde etmelerini sağlar.