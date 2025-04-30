Fransa ekonomisi büyümeye döndü

Fransız ekonomisi, ticaret tarifelerinden kaynaklanan daha fazla baskı vaat eden bir yılın başında zayıf bir şekilde de olsa büyümeye döndü.

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Fransa İstatistik Bürosu (Insee) tarafından yapılan açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) Mart ayına kadar olan üç ayda %0,1 arttığı ve bir önceki çeyrekteki daralmayı tersine çevirdiği belirtildi. Bu, ekonomistlerin tahmin ettiği %0,2'lik genişlemeden biraz daha zayıf bir veriye işaret etti.

İhracatta yaşanan düşüş büyümeyi yavaşlattı ve bu durum ABD firmalarının ticaret tarifelerinin uygulanmasından önce stok yapmasıyla öncülüğün geçici olarak pek bir destek sağlamadığını gösterdi.