Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Fransa, Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti
15.02.2021 - 15:19 | | AA

Fransa, Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon euro para cezası verdi.

Fransa, Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti
ABONE OL

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

    Son dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

    Sıradaki Haber