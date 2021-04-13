Fransa ilk çeyrekte büyüme bekliyor
Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında "hafif bir büyüme" göstermesinin beklendiğini bildirdi.
13.04.2021 - 07:51 | | Foreks
Banka, Fransa ekonomisinin Mart ayında kriz öncesinin yüzde 4 altında kalmasını beklediğini belirtirken, şubat ayında ekonomi pandemi öncesinin yüzde 5 altındaydı.
Fransa yeni koronavirüs kapatma, karantina tedbirlerinin etkisi ile nisan ayında ekonominin pandemi öncesinin yüzde 7 altında olacağının öngörüldüğünü de belirtti.