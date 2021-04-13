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Fransa ilk çeyrekte büyüme bekliyor

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında "hafif bir büyüme" göstermesinin beklendiğini bildirdi.

13.04.2021 - 07:51 | | Foreks
Fransa ilk çeyrekte büyüme bekliyor

Banka, Fransa ekonomisinin Mart ayında kriz öncesinin yüzde 4 altında kalmasını beklediğini belirtirken, şubat ayında ekonomi pandemi öncesinin yüzde 5 altındaydı.

Fransa yeni koronavirüs kapatma, karantina tedbirlerinin etkisi ile nisan ayında ekonominin pandemi öncesinin yüzde 7 altında olacağının öngörüldüğünü de belirtti.

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