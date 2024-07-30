Fransa yılın ikinci çeyreğinde büyüdü

Ulusal İstatistik Kurumu (Insee) tarafından açıklanan yeni ve revize edilmiş rakamlara göre GSYH Nisan ve Haziran ayları arasında %0.3 arttı.

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The Wall Street Journal tarafından açıklanan rakamlar öncesinde yapılan bir ankette analistlerin büyüme beklentisi %0,2 olmuştu.

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinde enflasyonun ılımlı seyretmesi ve reel gelirlerin artmasıyla bu çeyrekteki büyümeye istikrarlı hanehalkı harcamaları damgasını vurdu. İhracat artışı ithalat artışını geride bırakarak net ticareti artırdı ve Fransa'nın dış pazarlarındaki talebin nispeten sağlam olduğunu gösterdi.