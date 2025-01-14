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Uzmanpara'Fransa'da resesyon görmüyoruz'
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'Fransa'da resesyon görmüyoruz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Fransız ekonomisinin yavaşladığını ancak bir resesyon görmediklerini bildirdi.

14.01.2025 - 08:48 | | Foreks Haber
'Fransa'da resesyon görmüyoruz'

Villeroy yaptığı açıklamada Fransa'nın ekonomik büyümesinin geçen yıl düştüğünü ancak resesyon riski bulunmadığını ve 2026 ve 2027 yıllarında bir toparlanma olabileceğini söyledi.

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Daha önce Fransa Merkez Bankası ülke ekonomisinin 2024 sonunda muhtemelen durduğunu gösteren aylık görünümünü yayınladı. Yapılan açıklamada, "Anket, bu yıl için %0,9 olan büyüme tahminimizle uyumlu olmaya devam ediyor. Yani bu bir durgunluk değil yavaşlama ve 2026-2027 yılları arasında bir toparlanma olabilir" denildi.

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