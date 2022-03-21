Fransa'dan Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından eklendi. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransız basınına verdiği demeçte Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığı dondurduğunu bildirerek "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.

Le Maire ayrıca Fransa’da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak "Toplamda dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında” dedi.