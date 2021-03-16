Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti
HaberlerUzmanpara Haberleri Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti
ABONE OL

Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu 2020'de 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

16.03.2021 - 12:42 | | AA
Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti

Fraport, 2020’ye ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinde açıkladı. Buna göre, Fraport’un gelirleri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 55,4 düşerek 1,45 milyar euroya geriledi. Şirketin zararı da geçen yıl 690 milyon euro olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın 2020'de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Şirket, bu yıl yolcu sayısının 20 ila 25 milyon arasında olmasını bekliyor.

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020'de havacılık sektörünün Kovid-19 salgınından çok etkilendiğini belirterek, "Yine de şimdi tünelin sonunda ışığı görüyoruz. Aşının yaygınlaştırılması ve daha fazla test seçeneği, en geç bu yazdan itibaren hava trafiğinin toparlanması için ön şartları sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Fraport, geçen yıl için temettü ödemesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Şirket, bu yıl sonuna kadar 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

GÜNCEL HABERLER

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

TMSF Başkanı Gülal: Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

TMSF Başkanı Gülal: Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

Sıradaki Haber
ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

Sıradaki Haber
Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Sıradaki Haber