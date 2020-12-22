G7 Nedir? G7 Zirvesi Ne Anlama Gelir?

Gelişmişliği etkileyen bazı faktörler vardır. Ekonomi, sanayileşme, nüfus, eğitim, üretim, madenler ve daha birçok faktör. İşte bu faktörlerde kendini geliştirmeyi başarmış ya da bu unsurları iyi kullanabilen ülkeler G7 zirvesi içerisinde yer alır.



G7 Nedir?



Dünya ekonomisinin en büyük ülkeleri G7 ülkeleri içerisinde yer alır. G7 teriminin açılımını gelişmiş yedi olarak verebiliriz. Bu ülkeler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dır. Ayrıca Avrupa Birliği de G7 içerisinde yer almaktadır. Bu ülkeler küresel ekonomik varlık ve zenginliğin %50'sinden fazlasına sahiptir. Kuruluş yılı 1975 olarak tarihe geçmiştir.



G7 Zirvesi Ne Anlama Gelir?



G7 zirvesi, dünya üzerinde gelişmişlik olarak en üst düzeyde olan yedi ülkenin bir araya gelip oluşturduğu bir birliktir. Grup her yıl düzenli olarak toplanarak dünya ekonomik sorunları hakkında toplantı gerçekleştirir. Her yedi yılda bir gruba ev sahipliği yapan başkan ülke değişmektedir. Ekonomik politikalar ve küresel ekonomi için önemli olan bu zirve, Rusya ile sekiz kişilik bir grubu oluştururken sonraları Rusya'nın çıkarılması ile birlikte yedi ülke olarak devam etmektedir.



G7 Nasıl Ortaya Çıkmıştır?



Grubun ilk toplanma amacı bir birlik oluşturmak değil, güncel bir sorun olan petrol krizini tartışmaktır. 1975 yılında gerçekleşen bir davet ile ortaya çıkmıştır. Bu daveti dönemin Fransız cumhurbaşkanı Giscard Estaing düzenlemiştir. Davetliler Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan oluşmaktadır.