Altcoinler neden yükseliyor?
Son günlerde yaşanan olumlu fiyatlamanın etkisiyle kripto paralarda yön yukarıya doğru gidiyor. Bitcoin öncülüğünde gelen yükselişle birlikte yatırımcılar ‘Boğa piyasasına mı girildi?’ sorusunu soruyor. Peki piyasada yön ne olacak? Altcoinlerdeki yükselişin sebebi ne? İşte kripto para piyasasında merak edilenler…
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 18 Ağustos 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 18 Ağustos 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
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Kripto para piyasası Bitcoin, Ethereum gibi önemli para birimlerine gelen yükseliş trendi ile birlikte boğa piyasası sinyali veriyor.
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Son günlerde yaşanan yükseliş trendinin ardından bugün itibarıyla piyasada bir düzeltme hareketi görülse de, en yüksek hacimli kripto paralara bakıldığında özellikle Bitcoin, Ethereum, ADA, Ripple ve son olarak da bu kervana katılan Solana gibi kripto paraların performansı dikkat çekiyor.
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Piyasadaki yükselişe öncülük eden yüksek hacimli kripto paraların haricinde getirilen düzenlemeler, ağ geliştiricilerinin güncellemeleri, regülasyonlar ve teknoloji yatırımları altcoinlerin cazibesini artırıyor.
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Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin Paris Saint Germain kulübüne transfer olması ve maaşının bir kısmının kripto para üzerinden ödenmesi, spor kulüplerinin kendi dijital para birimlerini çıkarması gibi gelişmeler, kripto para piyasasına olan talebi artırıyor. Böylelikle artan talebin etkisiyle birlikte piyasadaki yükseliş trendi de genele yayılıyor.
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Peki kripto para piyasasında yön ne olacak? Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş devam edecek mi? Yatırımcıların merakla takip ettiği gelişmeleri Avrasya Blokchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Uzmanpara’ya değerlendirdi:
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“Bir yükseliş sezonuna başladık diyebiliriz. Aslında biz altcoin para birimlerinin asıl hareketlerini göreceğiz.
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Artık diğer para birimlerinin de kendini kabul ettirme zamanı. Altcoinler ne kadar fazla işlem yapıyor ve ne kadar fazla teknolojisini geliştiriyorsa o kadar fazla yükseliyor ve insanlar bu beklentiyi satın alıyor.
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DÜŞÜŞTE BİLE İVMELENME GÖRÜLEBİLİR
İlk 10’daki kripto para borsalarının haricindeki proje paralarının çok farklı yerlere gittiğini görebiliriz. İşi başaran, anlaşmaları başaran kripto paralarda düşüş zamanında bile bu ivmelenme görülebilir.
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Artık insanlar Bitcoin ve Ethereum’dan çıkıp dolar ve euroya dönmüyor. Tether’e dönüyor, dolayısıyla piyasanın içinde bekliyorlar. Herhangi bir olumlu harekette yükseliş çok çabuk oluyor.
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