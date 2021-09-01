‘Altcoinlerin kralı’ küllerinden doğuyor

YÜZDE 10 PRİM YAPTI Son 1 hafta içerisinde 3 bin dolara kadar geri çekilen ve ardından 3 bin 200 dolar seviyesinde sıkışan lider altcoin Ethereum, son iki işlem gününde sert yükseliş kaydederek bugün itibarıyla 3 bin 359 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum fiyatları iki günde yaklaşık olarak yüzde 10 oranında değer kazanmış oldu.