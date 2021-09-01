‘Altcoinlerin kralı’ küllerinden doğuyor
Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleri ile en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin’i gölgede bırakan ‘Altcoinlerin kralı’ Ethereum oldu. Geçen hafta 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekilen Ethereum, yaşanan siber saldırının ardından iki günde hızlı bir şekilde toparlanarak adeta küllerinden doğuyor. Öte yandan dünyanın en büyük borsalarından biri olan Coinbase’de ise Bitcoin çıkışları rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcıların Bitcoin’e yönelik tedirgin duruşu ile birlikte altcoinler cazibesini giderek artırıyor.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 01 Eylül 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 01 Eylül 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:
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23 Ağustos tarihinde 50 bin 500 dolar seviyesine kadar yükselerek 3.5 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamayarak kısa süre içerisinde geri çekilmişti.
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Özellikle son 1 haftadır 46 bin ile 48 bin dolar bandında düşük hacimlerle hareketini sürdüren Bitcoin’de kararsız seyir hakimiyetini sürdürüyor. Bugün Bitcoin, 48 bin dolar seviyesinin hemen altında sakin seyrediyor.
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Bitcoin’in tekrardan yükseliş trendine girebilmesi için 50 bin dolar kritik direnç seviyesi üzerine çıkması gerekirken, eğer piyasada yaşanan düzeltme hareketleri derinleşirse Bitcoin, 44 bin dolar desteğine kadar geri çekilebilir.
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COINBASE’DE BITCOIN ÇIKIŞI
Öte yandan dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase’de ise Bitcoin çıkışları son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Coinbase’deki Bitcoin bakiyesi en son Aralık 2017 tarihinde bu kadar düşmüştü.
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TETHER’İN İŞLEM HACMİ ARTIYOR
Özellikle son haftalardaki fiyat hareketlerine bakıldığında kararsız seyreden Bitcoin’de yatırımcılar işlem yapmaktan kaçınırken, ellerindeki varlıkları Tether’de tutuyorlar. Bu gelişmelerle birlikte son zamanlarda işlem hacimlerine bakıldığında ise Tether’de bir artış yaşandığı gözleniyor.
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Bugün itibarıyla genel kripto para piyasasına bakıldığında ise en yüksek hacimli dijital varlıklardan yükselişi ile dikkat çeken Ethereum oldu.
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Bitcoin’in ardından piyasanın en büyük ikinci dijital varlığı olan ‘Altcoinlerin kralı’ Ethereum, geçtiğimiz hafta siber saldırıya uğramıştı.
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Ethereum ağına getirilen güncelleme ile birlikte bilgisayar korsanları eski sürüm üzerinden Ethereum yatırımcılarının yüzde 50’sini etkileyen bir saldırıda bulunmuştu.
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Saldırının gerçekleştiği 27 Temmuz Cuma günü ise Ethereum fiyatları yüzde 6’ya yakın primli seyretmişti. Ethereum kullanıcılarının yeni güncellemeye geçmesi ile birlikte sorun ortadan kalkarken, yaşanan siber saldırı piyasada çok büyük bir dalgalanmaya sebep vermedi.
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Son günlerde fiyat hareketlerine bakıldığında ise Ethereum, NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisi ile birlikte yükseliş kaydediyor.
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YÜZDE 10 PRİM YAPTI
Son 1 hafta içerisinde 3 bin dolara kadar geri çekilen ve ardından 3 bin 200 dolar seviyesinde sıkışan lider altcoin Ethereum, son iki işlem gününde sert yükseliş kaydederek bugün itibarıyla 3 bin 359 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum fiyatları iki günde yaklaşık olarak yüzde 10 oranında değer kazanmış oldu.
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17 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 3 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkan Etherum’da yükselişlerin ivme kazanması için kritik eşiğin aşılması gerekiyordu. Eğer Ethereum’da boğa rallisi devam ederse fiyatlar 4 bin dolar seviyesine kadar yükselebilir.
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BITCOIN YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’da ise kripto para piyasasına yönelik çok önemli bir adım atıldı. Buna göre 7 Eylül itibarıyla El Salvador’da Bitcoin yasası yürürlüğe girecek.
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Getirilen yasa ile birlikte Bitcoin kullanımı ülke genelinde zorunlu olmazken, maaş ve benzeri nakit işlemler dolar üzerinden ödenmeye devam edecek.
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Chivowallet uygulamasını indiren El Salvador vatandaşlarına 30 dolarlık Bitcoin verilecek ve vatandaşlar ödemelerini Bitcoin üzerinden komisyonsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.
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IMF’TEN EL SALVADOR’A UYARI
Öte taraftan geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador’un Bitcoin yasasıyla ilgili bir uyarıda bulunmuştu. IMF’in ‘Bitcoin’i ulusal bir para olarak kabul etmenin vahim sonuçları olabileceği’ açıklaması dikkat çekmişti.
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