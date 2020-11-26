Altın aylar sonra kritik seviyede!

Ancak daha da yukarıda 1850 direnci daha kritik bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü bu sert düşüş 1850 kırılınca sertleşti. Olası düşüş eğiliminde 200 günlük ortalama oldukça önemli. Bu bölgenin altında negatif eğilim hızlanabilir. Destekler: 1795 – 1775 – 1745Dirençler: 1815 – 1833 – 1850/1860