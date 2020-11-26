Altın aylar sonra kritik seviyede!

Her gün altın fiyatları yakından takip ediliyor. Ons altın 4 ay sonra bin 804 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Gram altın da güne 462 liradan başladı.
UZMANPARA
• 26 Kasım 2020 - 08:01 • Son Güncelleme:
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İç piyasada altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
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Fiyatı en çok takip edilen gram altın yeni güne 462 lira seviyesinden açılış yaptı.
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Çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını ise 3 bin 137 liradan satılıyor.
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Ons altın da 4 ay sonra bin 804 dolar seviyesini gördü.
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Ons altın şimdilik 200 günlük ortalamada tutundu
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: Sarı metal pazartesi ve salı günleri hızlı bir şekilde geriledi ve 200 günlük ortalamaya geldi. Bu ortalama 1795 desteğine denk gelmekte.
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Bu bölge destek olarak çalıştıktan sonra dünkü günlük mum çok dar bantta ve neredeyse açılış fiyatından kapattı. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var.
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Asya seansında bu gece çok hafif bir tepki geldi. Gün içerisinde, dün de test edilen 1815 direncini ara bölge olarak takip edeceğiz.
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Ancak daha da yukarıda 1850 direnci daha kritik bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü bu sert düşüş 1850 kırılınca sertleşti. Olası düşüş eğiliminde 200 günlük ortalama oldukça önemli. Bu bölgenin altında negatif eğilim hızlanabilir. Destekler: 1795 – 1775 – 1745Dirençler: 1815 – 1833 – 1850/1860