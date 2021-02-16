UZMANPARA
• 16 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları kritik sınıra dayandı
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 407 liradan, çeyrek altın 676 liradan, Cumhuriyet altını da 2,781 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ons altın temkinli seyrini koruyor. ABD'de dün piyasalar tatildi, dolayısıyla önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, 6 Ocak günü Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.
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Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, dünyada vaka sayısında azalma izleniyor ve piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu gelişmeler karşısında altın yatay ve zayıf seyrediyor. Teşvik paketi beklentisi altını sınırlı da olsa olumlu etkiliyor ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi beklenen paket, altın için olumlu bir yön çizebilir. Dolayısıyla paketin seyri altın açısından önemli."
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Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesini aşması durumunda 1854 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.
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Gram altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız."
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Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD'de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.
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