Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın fiyatları kritik sınıra dayandı
UZMANPARA
• 16 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları kritik sınıra dayandı

Dolar kurunun 7 liranın altına düşmesinden sonra gözler gram altına çevrildi. Gram altın 400 liranın altına gerileyecek mi? Ons altın güne 1823 dolar seviyesinde başlarken gram altın 407 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...

UZMANPARA
• 16 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 407 liradan, çeyrek altın 676 liradan, Cumhuriyet altını da 2,781 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı... 

2Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ons altın temkinli seyrini koruyor. ABD'de dün piyasalar tatildi, dolayısıyla önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, 6 Ocak günü Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

3

Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, dünyada vaka sayısında azalma izleniyor ve piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu gelişmeler karşısında altın yatay ve zayıf seyrediyor. Teşvik paketi beklentisi altını sınırlı da olsa olumlu etkiliyor ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi beklenen paket, altın için olumlu bir yön çizebilir. Dolayısıyla paketin seyri altın açısından önemli."

4Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesini aşması durumunda 1854 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

5

Gram altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız." 

6Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

"ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde düşük işlem hacmi ile yatay bir günü geride bırakan ons altında 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesini takip etmeyi sürdürüyoruz.

7

Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD'de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.

8

Haftanın ikinci işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1821 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 16 Şubat takip ekranı için TIKLA: Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları | 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Son dakika: Kritik seviye! Dolar aylar sonra...

Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yasaklandı! 1 ay sonra...