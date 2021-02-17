Altın fiyatları kritik sınırda!

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından ise altın fiyatları için şu değerlendirmeler yapıldı: "Altın fiyatları dün sert bir şekilde geriledi ve 2021 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı. Ons fiyatındaki düşüş ile birlikte gram altın 400 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor."