• 17 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları kritik sınırda!
Altın fiyatları dolar fiyatlarının da etkisiyle dün sert bir şekilde geriledi ve gram altın bugün 400 TL'nin hemen üzerinde güne başladı. İşte piyasalarda son durum...
• 17 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
1
İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 405 liradan, çeyrek altın 663 liradan, Cumhuriyet altını da 2,731 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
3
Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD’de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.
4
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1825 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.
5
7
9