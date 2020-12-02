UZMANPARA
• 02 Aralık 2020 - 08:40 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yeni güne ise kısmen satıcılı başlayan emtiada, şu an için 1809 dolar civarında fiyatlama oluşmuş durumda. Günün devamında, bu yöndeki işlemlerin de devam etmesi halinde 1806, 1802, 1795 ve 1784 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek alıcılı işlemlerde ise 1815, 1823 ve 1840 direnç seviyeleri sırasıyla izlemeye alınabilir."
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:
"Son zamanlarda Kovid19 virüsüne karşılık yapılan aşı çalışmalarına yönelik gelen iyimser haber akışları altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden olmuştu. Öyle ki altın 3 haftadır üst üste haftalık kayıplar yaşamıştı. İçerisinde bulunduğumuz haftada ise bu süreç son buldu ve altında toparlanma hareketleri gerçekleşti.
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Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika yapıcılara Amerika’da ekonominin hala kırılgan olduğunu ve aşıdaki son gelişmelere rağmen belirsizliğin devam ettiğini açıklaması yatırımcılarında dikkatini ABD’nin ekonomik durumuna çevirmesine neden oldu. Bununla beraber doların zayıf bir performans sergilemesi altında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisini takip edecek. Veri TSİ 16:15’te açıklanacak.
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