Altın fiyatları ne kadar oldu?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika yapıcılara Amerika’da ekonominin hala kırılgan olduğunu ve aşıdaki son gelişmelere rağmen belirsizliğin devam ettiğini açıklaması yatırımcılarında dikkatini ABD’nin ekonomik durumuna çevirmesine neden oldu. Bununla beraber doların zayıf bir performans sergilemesi altında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisini takip edecek. Veri TSİ 16:15’te açıklanacak.