UZMANPARA
• 23 Kasım 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü yukarı çevirerek 469 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 774 TL seviyesinde işlem görüyor.
UZMANPARA
• 23 Kasım 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:
1
İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 469 liradan, çeyrek altın 774 liradan, Cumhuriyet altını da 3,100 liradan işlem görüyor.
3
5
Kısa vadede 1850 – 1900 bant hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından 1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip edeceğiz. 1900 seviyesinin aşılması durumunda ons altındaki yükseliş hareketinin 1920 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir.
7
İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1874 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dolar bir miktar zayıflarken, değerli metal dolar karşısında hafif değer kazanımı ile seyrediyor. Dünya genelinde koronavirüs vakaları hızla artarken ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaşmış durumda, eyaletlerden yeni kısıtlama haberleri geliyor.
8
9
11