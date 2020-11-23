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UZMANPARA
• 23 Kasım 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü yukarı çevirerek 469 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 774 TL seviyesinde işlem görüyor.

UZMANPARA
• 23 Kasım 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 469 liradan, çeyrek altın 774 liradan, Cumhuriyet altını da 3,100 liradan işlem görüyor.

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Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1850 desteği üzerinde tutunmaya ve 1850 – 1900 bandında hareket  etmeye devam eden ons altın, Cuma günü 1860 – 1880 seviyeleri arasında  dar bir bantta seyretti.

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Ons altın fiyatlarının son 10 gündür 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketini koruduğunu görmekteyiz.

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Ons altın bu sabah saatlerinde 1874 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, 1850 seviyesinin güçlü bir destek  olduğunu ve fiyatların bu seviye üzerinde tutunmaya devam ettiğini  görmekteyiz.

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Kısa vadede 1850 – 1900 bant hareketinin sürmesini  beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması  açısından 1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip  edeceğiz. 1900 seviyesinin aşılması durumunda ons altındaki yükseliş  hareketinin 1920 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir.

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Piyasalardaki risk iştahı ve ons altındaki kısa vadeli görünüm  açısından bugün Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Kasım ayı öncü PMI verileri önemli olacak." 

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İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1874 seviyesi yakınlarında  hareket ediyor. Dolar bir miktar zayıflarken, değerli metal dolar  karşısında hafif değer kazanımı ile seyrediyor. Dünya genelinde  koronavirüs vakaları hızla artarken ABD'de günlük koronavirüs vaka  sayısı 200 bine yaklaşmış durumda, eyaletlerden yeni kısıtlama  haberleri geliyor.

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Koronavirüs yardım fonlarını ABD  hazinesine geri aktaracağını açıkladı. Gelişme sonrası Dolar  gerilerken ons altın yatay eğilim içinde bir miktar değer kazandı. Öte  yandan 11 Aralık'ta pfizer aşısının ABD'de uygulanmaya başlanması ve  yarın Biden'ın yeni kabinenin bir kısmını açıklaması bekleniyor.

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Bugün, ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecek. Veriler, değerli  metal üzerinde etkili olabilir. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri  de piyasaları domine edeceğe benziyor.

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Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların altında, üçgen içerisindeki  sıkışan hareketini sürdürüyor.  Değerli metal, 1848 - 1902 seviyeleri  arasında dalgalanıyor.

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Bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönde  kırılmadığı takdirde çok sert fiyat hareketleri oluşmaması ve bu  seviyeler aralığında hareketin sürmesini bekliyoruz.

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Yükselişin devamı  halinde alçalan bandın üst seviyesi ile 22 günlük ortalamanın  kesiştiği 1882 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası  düşüşlerde ise 1848 seviyesi ana destek olma özelliğini koruyor

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