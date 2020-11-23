Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1874 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dolar bir miktar zayıflarken, değerli metal dolar karşısında hafif değer kazanımı ile seyrediyor. Dünya genelinde koronavirüs vakaları hızla artarken ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200 bine yaklaşmış durumda, eyaletlerden yeni kısıtlama haberleri geliyor.