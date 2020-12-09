MİLLİYET.COM.TR
• 09 Aralık 2020 - 11:38 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında 'aşı' riski!
Altın fiyatları yeni güne dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 468 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 769 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 09 Aralık 2020 - 11:38 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 468 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,165 liradan, ons altın ise 1860 dolardan işlem görüyor.
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Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler yer aldı: "Gelen teşvik haberleriyle birlikte kar satışıyla geçiren altın, 1854 destek seviyesinin üzerinde işlemlerine devam etti. Ancak, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar güçlenebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyenin altına sarkması durumunda 1829 desteğini takip ediyor olacağız."
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1860 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1853, 1845 ve 1838 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1868, 1874 ve 1880 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Son zamanlarda Amerika kanadında ek mali teşvik paketi yönündeki beklentiler artıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Kovid19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi bakımından 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu açıkladı.
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Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olan bu teklif paketini Mnuchin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüğünü belirtti. ABD kanadında mali teşvik paketine yönelik umutlar artarken bu beklentiler altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu.
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