Altın fiyatlarında 'Biden' etkisi!

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1962 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1970, 1978 ve 1988 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1955, 1948 ve 1940 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."