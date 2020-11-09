MİLLİYET.COM.TR
• 09 Kasım 2020 - 09:21 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'Biden' etkisi!
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmış gram altın tarihi zirveyi görmüştü. ABD'de seçim sonucunun kesinleşmesiyle piyasalar yeni hafta başlangıcında olumlu fiyatlanıyor. Gram altın güne 530 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 878 TL seviyesinde başladı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...
MİLLİYET.COM.TR
• 09 Kasım 2020 - 09:21 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 530 liradan, çeyrek altın 878 liradan, Cumhuriyet altını da 3,558 liradan işlem görüyor.
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