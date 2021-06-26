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Altın fiyatlarında flaş hareket!

Gram altın 500 TL'nin üzerinde haftayı kapattı. Bugün ki işlemler ise dün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

• 26 Haziran 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
• 26 Haziran 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı 500 lira seviyesinin üzerinde kapattı.  İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran alış ve satış tablosu...

2GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 26 Haziran Cumartesi günü 502 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 26 Haziran Cumartesi günü 818 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

3BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI

BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,06, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86, euro/TL yüzde 0,68 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybetti.

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,34, en yüksek 1.419,77 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 1.391,86 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.325,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 805,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 812,00 liraya çıktı.

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Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 liraya gerilerken, euro ise yüzde 0,68 artarak 10,4510 liraya yükseldi.

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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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