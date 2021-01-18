Altın fiyatlarında flaş hareketlilik!

Bugün ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle tatilken gün genelinde sakin bir veri akışı bizi bekliyor. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1830 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons altında yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1850, 1860 ve 1872 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.