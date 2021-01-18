UZMANPARA
• 18 Ocak 2021 - 15:27 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında flaş hareketlilik!
Geçtiğimiz haftayı 1827 seviyelerinde kapatan ons altın yeniden hareketlendi. ABD'de destek paketi açıklamalarının olası etkilerinin bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceği algısı ön plana çıkıyor. İşte piyasalarda son durum...
UZMANPARA
• 18 Ocak 2021 - 15:27 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 441 liradan, çeyrek altın 722 liradan, Cumhuriyet altını da 2,974 liradan işlem görüyor.
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Bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştiren ons altın hafta içerisinde 1863 seviyelerini test etmişti. Fakat haftanın son günlerine doğru yatırımcılar dikkatlerini ABD hazine tahvil faizlerindeki yükselişe bir miktar çevirmesi ve doların değer kazanımları yaşaması ile birlikte ons altında aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı.
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ABD’de Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle piyasalar tatil. Yeni haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1856.20 – 1875.84 – 1900.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir . Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1816.90 – 1800.95 – 1775.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."
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1828$ seviyelerine geri çekilen ons altın kapanışa doğru dolarda yaşanan değer kaybı ile tekrar 1845$ seviyelerine yükseldi. Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceği algısı ön plana çıkıyor.
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