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UZMANPARA
• 18 Ocak 2021 - 15:27 • Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında flaş hareketlilik!

Geçtiğimiz haftayı 1827 seviyelerinde kapatan ons altın yeniden hareketlendi. ABD'de destek paketi açıklamalarının olası etkilerinin bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceği algısı ön plana çıkıyor. İşte piyasalarda son durum...

UZMANPARA
• 18 Ocak 2021 - 15:27 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 441 liradan, çeyrek altın 722 liradan, Cumhuriyet altını da 2,974 liradan işlem görüyor.

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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz haftayı 1827 seviyelerinde kapatan ons altın böylelikle  haftayı yaklaşık olarak yüzde 1.25 değer kaybı ile kapattı.

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Geçtiğimiz hafta piyasalar ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili detayları açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alım programının aynı seviyede devam edeceğini  duyurması konularını takip etmiş ve bu gelişmeler altın fiyatlarını  desteklemişti.

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Bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma  hareketleri gerçekleştiren ons altın hafta içerisinde 1863 seviyelerini test etmişti. Fakat haftanın son günlerine doğru yatırımcılar dikkatlerini ABD hazine tahvil faizlerindeki yükselişe bir miktar çevirmesi ve doların değer kazanımları yaşaması ile birlikte ons altında aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı.

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Bu hareketlenmeler ile ons altın 1855 seviyelerinden 1823 seviyelerine  geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününe baktığımızda yoğun bir gün bizleri beklemiyor.

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ABD’de Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle piyasalar tatil. Yeni haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1856.20 – 1875.84 – 1900.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir . Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1816.90 – 1800.95 – 1775.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altında zayıf ve aşağı yönlü görünüm devam ederken geçtiğimiz hafta ABD doları bazlı hareketler yaşandığını gördük.

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1828$ seviyelerine geri çekilen ons altın kapanışa doğru dolarda yaşanan değer kaybı ile tekrar 1845$ seviyelerine yükseldi. Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceği algısı ön plana çıkıyor.

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Bugün ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle tatilken gün genelinde sakin bir veri akışı bizi bekliyor. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1830 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons altında yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1850, 1860 ve 1872 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

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Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1820, 1815 ve 1807 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

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