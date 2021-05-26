Altın fiyatlarında flaş yükseliş!

Prof. Dr. Sefer Şener altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi: "Hem ABD'de hem Avrupa'da hem de küresel çapta enflasyon beklentileri yukarı yönlü olarak görülüyor. Dolayısıyla enflasyon beklentileri yukarı yönlü olduğu sürece emtia fiyatlarının da yukarı yönlü olması sürpriz olmayacaktır.