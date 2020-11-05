MİLLİYET.COM.TR
• 05 Kasım 2020 - 09:55 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında önemli hareket!
Binlerce yatırımcı ABD seçimlerini yakından takip ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına ve Fed faiz kararına odaklanmışken gram altın tekrar 524 TL seviyesine çıktı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...
MİLLİYET.COM.TR
• 05 Kasım 2020 - 09:55 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 524 liraya, çeyrek altın 857 liraya, Cumhuriyet altını da 3,474 liraya yükseldi.
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