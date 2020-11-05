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MİLLİYET.COM.TR
• 05 Kasım 2020 - 09:55 • Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında önemli hareket!

Binlerce yatırımcı ABD seçimlerini yakından takip ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına ve Fed faiz kararına odaklanmışken gram altın tekrar 524 TL seviyesine çıktı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...

MİLLİYET.COM.TR
• 05 Kasım 2020 - 09:55 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 524 liraya, çeyrek altın 857 liraya, Cumhuriyet altını da 3,474 liraya yükseldi.

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Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın bir süredir 1,900 dolar seviyelerinde işlem gören ons altının yukarı yönlü harekete geçmesiyle birlikte yeniden 520 TL seviyesine yöneldi. "

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İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şöyle denildi: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1907 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına odaklanmışken ons altın yatay seyrediyor.

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Seçim sonuçlarında son olarak Biden önde olsa da Trump'ın hala şansı var görünüyor. Bugün Fed faiz kararının açıklanması bekleniyor.

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Fed faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı konuşmadan çıkacak satır araları Dolar üzerinde etkili olabilir. Gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.

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Teknik Analiz: Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaların arasında yatay seyrediyor. Bu seviyede oluşacak hareketler yön belirleyici olabilir.

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 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesinin altına sarkmalarda 1882 kritik desteğine doğru düşüşler hız kazanabilir. 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesinin üzerine çıkmayı başarırsa yükseliş hız kazanabilir.

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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Son gelen haber akışlarına göre, ABD seçiminde Biden'ın önde olduğu, Senato tarafında Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde deDemokratların sandalye sayısının fazla olduğu görülüyor.

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Olası bir Biden kazanmasında, seçim sonrasında büyük bir teşvik paketi açıklanmayabilir ihtimali konuşuluyor. Bunun nedeni, Senato kısmında Cumhuriyetçilerin olması.

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Şimdilik bu bir ihtimal olarak görülüyor ancak altın üzerinde bir baskı yarattığı için altın yatay seyrediyor. Altın için seçimin kesin sonucu ve sonrasındaki beklentiler önemli olacaktır.

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Bugün için İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar takip edilmeli.

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