Altın fiyatlarında sert düşüş!

Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Bu gelişmeler ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftanın ilk işlem gününde 1850 seviyelerini test etti. Son üç ayın en büyük düşüşlerini gerçekleştirdikten sonra altın dün toparlanma eğilimleri yaşadı.