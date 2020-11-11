MİLLİYET.COM.TR
• 11 Kasım 2020 - 11:07 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Hafta sonu Joe Biden’ın zaferini ilan etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde Kovid-19 aşısına yönelik gelen olumlu haber akışları piyasalarda sert hareketler yaşanmasına neden olmuştu. Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Böylece gram altın aylar sonra ilk kez 500 TL seviyesinin altına geriledi. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 11 Kasım 2020 - 11:07 • Son Güncelleme:
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Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Bu gelişmeler ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftanın ilk işlem gününde 1850 seviyelerini test etti. Son üç ayın en büyük düşüşlerini gerçekleştirdikten sonra altın dün toparlanma eğilimleri yaşadı.
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