Altın fiyatlarında sert düşüş!
Ons altın 1765 seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı ve satışlar hızlandı. Küresel piyasalardaki güçlü dolar teması ons altını baskılamaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
UZMANPARA
• 30 Haziran 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 30 Haziran 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 493 liradan, çeyrek altın 804 liradan, Cumhuriyet altını da 3.009 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin ardından ons altında sert satışların gerçekleştiği görüldü.
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DİKKAT ÇEKEN KAYIPLAR
Diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekti. Güçlenen dolar karşısından değer kaybeden altında Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi oynaklığı artırabilir.
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Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1765 ve 1775$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
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Döviz kurunda görülen yukarı yönlü harekete rağmen ons altındaki geri çekilme ile gram altında 490 TL seviyesi görüldü. Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir.
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Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 485 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."
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ONS ALTINDA KRİTİK EŞİK
İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1765 seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı ve satışlar hızlandı. Küresel piyasalardaki güçlü dolar teması ons altını baskılamaya devam ediyor.
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Bu sabah dolar endeksi 92 seviyesinin üzerinde. Öte yandan bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi açıklanacak. Fed'in erken sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik algıların güçlendiği ortamda istihdama dayalı veriler önem kazanıyor.
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Bu veri 600 bin olan beklentisinin üzerinde gelmesi halinde Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın güçlü gelebileceğine yönelik bir fiyatlama oluşabilir ve ons altında baskı artabilir.
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Diğer yandan beklentinin altında gelebilecek bir veri ons altında tekrar 1765 desteğinin üzerine yükselmesini destekleyebilir. ADP 15:15'te açıklanacak. Veri öncesinde yeni pozisyon açmamakta ve sakin kalmakta fayda var."
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