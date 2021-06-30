Altın fiyatlarında sert düşüş!

Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 485 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."