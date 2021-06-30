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Altın fiyatlarında sert düşüş!

Ons altın 1765 seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı ve satışlar hızlandı. Küresel piyasalardaki güçlü dolar teması ons altını baskılamaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

UZMANPARA
• 30 Haziran 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 30 Haziran 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 493 liradan, çeyrek altın 804 liradan, Cumhuriyet altını da 3.009 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin ardından ons altında sert satışların gerçekleştiği görüldü.

3DİKKAT ÇEKEN KAYIPLAR

DİKKAT ÇEKEN KAYIPLAR

Diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekti. Güçlenen dolar karşısından değer kaybeden altında Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi oynaklığı artırabilir.

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Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1765 ve 1775$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

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Döviz kurunda görülen yukarı yönlü harekete rağmen ons altındaki geri  çekilme ile gram altında 490 TL seviyesi görüldü. Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir.

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Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin  olması durumuna ise 485 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."

7ONS ALTINDA KRİTİK EŞİK

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİK

İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1765 seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı ve satışlar  hızlandı. Küresel piyasalardaki güçlü dolar teması ons altını baskılamaya devam ediyor.

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Bu sabah dolar endeksi 92 seviyesinin üzerinde. Öte yandan bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi açıklanacak. Fed'in erken sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik  algıların güçlendiği ortamda istihdama dayalı veriler önem kazanıyor.

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Bu veri 600 bin olan beklentisinin üzerinde gelmesi halinde Cuma günü  açıklanacak tarım dışı istihdamın güçlü gelebileceğine yönelik bir  fiyatlama oluşabilir ve ons altında baskı artabilir.

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Diğer yandan beklentinin altında gelebilecek bir veri ons altında tekrar 1765 desteğinin üzerine yükselmesini destekleyebilir. ADP 15:15'te  açıklanacak. Veri öncesinde yeni pozisyon açmamakta ve sakin kalmakta  fayda var."

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Teknik Analiz: Ons altında bir süredir devam eden 1797 - 1765  aralığındaki yatay bant aşağı yönde kırıldı. Ons altında tekrar 1765  üzerindeki seyirler oluşmadıkça satışlar devam edebilir. Yakın destek  olarak 1755 ve 726 seviyeleri izlenebilir. Teknik göstergelerde bozulma var. Buna karşın 1765 üzerindeki tutunma yukarı yöndeki tepkilere olanak sağlayabilir.

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