UZMANPARA
• 24 Kasım 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında sert hareket!
Küresel piyasalarda ons altının fiyatı sert bir şekilde gerileyerek temmuz ayından bu yana en dip seviye olan 1.821 dolar rakamını gördü. Gram altın ise bugün güne 462 TL seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum.
UZMANPARA
• 24 Kasım 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 462 liradan, çeyrek altın 782 liradan, Cumhuriyet altını da 3,161 liradan işlem görüyor.
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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: "2075 zirvesinin ardından ilk kez Eylül ayında test edilen ancak altında günlük mum kapanışı yapılamayan 1860 desteği, dün itibariyle kırıldı ve sarı metal bu gece Asya seansında düşüşünü derinleştirerek 1821’e kadar geriledi.
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