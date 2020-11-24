Altın fiyatlarında sert hareket!

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: "2075 zirvesinin ardından ilk kez Eylül ayında test edilen ancak altında günlük mum kapanışı yapılamayan 1860 desteği, dün itibariyle kırıldı ve sarı metal bu gece Asya seansında düşüşünü derinleştirerek 1821’e kadar geriledi.