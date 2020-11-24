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UZMANPARA
• 24 Kasım 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında sert hareket!

Küresel piyasalarda ons altının fiyatı sert bir şekilde gerileyerek temmuz ayından bu yana en dip seviye olan 1.821 dolar rakamını gördü. Gram altın ise bugün güne 462 TL seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum.

UZMANPARA
• 24 Kasım 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 462 liradan, çeyrek altın 782 liradan, Cumhuriyet altını da 3,161 liradan işlem görüyor.

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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: "2075 zirvesinin ardından ilk kez Eylül ayında test edilen ancak  altında günlük mum kapanışı yapılamayan 1860 desteği, dün itibariyle  kırıldı ve sarı metal bu gece Asya seansında düşüşünü derinleştirerek 1821’e kadar geriledi.

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Gün içerisinde ilk olarak 1815 desteği takip  edilecek. Ancak 1795 seviyesi de 200 günlük ortalamaya denk  gelmesinden ötürü oldukça önemli bir teknik destek konumunda.

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Olası tepkilerde ilk olarak tekrar 1860’ın üzerinde tutunup  tutunamama durumu kontrol edilebilir. Bununla birlikte haftalık bazda  ana direnç 50 günlük hareketli ortalama bölgesi olarak görülebilir."

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İnfo Yatırım FX tarafından ise şöyle denildi: "Kovid19 virüsüne karşı geliştirilen aşılardan gelen haber akışları altın fiyatları üzerinde sert hareketlenmeler yaşanmasına neden oluyor.

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Son günlerde aşı çalışmalarına yönelik gelen iyimser haber akışları ve yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkıp daha riskli varlıklara taleplerini artırması ile altın fiyatlarında aşağı yönlü baskılar oluşuyor.

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Öyle ki son gelen haber akışlarına göre Pfizer ABD’de hükümetten resmi olarak izin alacak ilk aşı şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Yapılan açıklamalara göre Aralık ayının ortalarında ABD’de aşılama çalışmaları başlayabilir. Diğer yandan ABD’de mali teşvik paketine yönelik belirsizliklerde halen devam ediyor.

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Bu konuda fiyatlar üzerinde baskı oluşturan başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde piyasalar ABD’den gelecek olan CB Tüketici Güveni verisini takip edecek.

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Veri TSİ 18:00’da açıklanacak. Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1847.91 – 1873.59 – 1894.80 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1819.39 – 1793.52 – 1763.12 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

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