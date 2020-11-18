Altın fiyatlarında 'virüs' endişesi!

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu değerlendirmelerde bulundu: "Altın fiyatları açısından; yükselen küresel enfeksiyon oranları ve salgın kaynaklı kilitlenmelerin ekonomi üzerindeki etkileri, bunlar üzerinden de aşının etkinliği ve bunun mali teşviklerin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği gibi faktörler takip edilmektedir. ABD’de artan vakaların daha fazla kısıtlama getirmesi ile ekonomik yavaşlama etkisi arttı ve bu da teşviklerin aciliyetini artırıyor. Senato’da müzakerelere ilişkin hala belirsizlik sürüyor. Şu an birçok faktör birbirini nötrlüyor gibi görünüyor. Bir aşı iyimserliğinin olası etkisi, daha az mali teşvik anlamına geleceğinden altın için daha negatif olabilir. 1905 USD bandı altında baskının sürmesi beklenebilir.