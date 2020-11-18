MİLLİYET.COM.TR
• 18 Kasım 2020 - 11:17 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'virüs' endişesi!
Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metal, devam eden virüs endişeleri sonrası aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırdı. Buna göre gram altın bu sabah güne 466 TL seviyesinde başlarken piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.
MİLLİYET.COM.TR
• 18 Kasım 2020 - 11:17 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 771 liradan, Cumhuriyet altını da 3,129 liradan işlem görüyor.
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Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu değerlendirmelerde bulundu: "Altın fiyatları açısından; yükselen küresel enfeksiyon oranları ve salgın kaynaklı kilitlenmelerin ekonomi üzerindeki etkileri, bunlar üzerinden de aşının etkinliği ve bunun mali teşviklerin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği gibi faktörler takip edilmektedir. ABD’de artan vakaların daha fazla kısıtlama getirmesi ile ekonomik yavaşlama etkisi arttı ve bu da teşviklerin aciliyetini artırıyor. Senato’da müzakerelere ilişkin hala belirsizlik sürüyor. Şu an birçok faktör birbirini nötrlüyor gibi görünüyor. Bir aşı iyimserliğinin olası etkisi, daha az mali teşvik anlamına geleceğinden altın için daha negatif olabilir. 1905 USD bandı altında baskının sürmesi beklenebilir.
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Merkez Bankası’nın da “enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranı” sunabileceğine ve bunu geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisi ağır basıyor. Bizim beklentimiz politika faizinin 550 baz puanlık artışla %15,75’e getirilmesi yönündedir. 550 baz puanlık bir artış, görünüşte sert, ancak gerçekte efektif faiz oranında 100 baz puan civarında bir sıkılaşma etkisi yaratacaktır."
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