Altın ve dolar fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Açıklamaya göre Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi 77.3 seviyesinde gerçekleşti. Gelen veri ile birlikte endeks 2019 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeleri görmüş oldu. Diğer yandan geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD tahvil ihalelerinden gelen sinyaller piyasaların bir miktar pozitif bir atmosfere girmesine vesile oldu.