Altın ve dolar fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
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İç piyasada gram altın 508 liradan, çeyrek altın 824 liradan, Cumhuriyet altını da 3.391 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar konuyla ilgili ne diyor? İşte cevabı...
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ZİRVEYE YÜKSELDİ
Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Küresel piyasalarda mayıs ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde tedbirlerin gevşetilmesi aşılamanın hızlanması ile birlikte tüketici güveni toparlanma kaydederken, hizmet PMI endeksi 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.
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İmalat PMI endeksi ise siparişlerdeki yükselişle 62,8 seviyesinde açıklandı. ABD’de imalat PMI 61,5 seviyesinde açıklanarak beklentileri aşarken, hizmet PMI endeksi 70,1 ile endeksin en yüksek seviyesini gördü.
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Nisan ayında ikinci el konut satışları 6 milyonun altında gerçekleşerek 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Risk iştahındaki toparlanma ile geri çekilmenin yaşandığı paritede 1,2160– 1,2145 ve 1,2126 seviyeleri destek, 1,2200 – 1,2220 ve 1,2245 direnç noktalarıdır.
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Ons altın yeni haftaya yatay bir açılışla başladı. Geçtiğimiz hafta piyasalarda risk iştahının zayıflaması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,70 seviyesine doğru yükselmesi, artan enflasyon endişeleri ve Asya'da bazı bölgelerde artan vaka sayıları derken, altında da oynaklığa neden oldu.
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Haftanın son işlem gününde, tahvil faizinin %1,65 ve altına doğru geri çekilmesi, piyasadaki oynaklığın azalmasıyla, ons altın da kayıplarını telafi etmeye başladı.
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Hafta içerisinde 1840-1890$ aralığında işlemler vardı ve geri çekilmelerde sınırlı kaldı. Ons altın için bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri önemli olabilir.
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ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ TAHMİN
Ons altın için 1891$ - 1904$ - 1917$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1872$ - 1860$ - 1848$ destek noktaları olarak görülüyor."
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İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz haftaya 8.44 seviyelerinde başlayan USD/TRY paritesi hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmiş ve parite geçtiğimiz hafta 8.30 seviyelerini test etmişti.
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Bu seviyelerden itibaren bir miktar toparlama hareketleri sergileyen USD/TRY paritesi böylelikle geçtiğimiz haftayı 8.40 seviyelerinde kapattı. Piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içinden gelen ve TÜİK’in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi verisini takip etti.
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Açıklamaya göre Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi 77.3 seviyesinde gerçekleşti. Gelen veri ile birlikte endeks 2019 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeleri görmüş oldu. Diğer yandan geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD tahvil ihalelerinden gelen sinyaller piyasaların bir miktar pozitif bir atmosfere girmesine vesile oldu.
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Geçtiğimiz hafta ABD Hazinesi’nin düzenlediği 10 yıllık tahvil ihalesinde beklentinin altında talepler gelmesi, Fed’in enflasyon yükselişinin geçici olacağını düşündüğü görüşüne destek verdi. Yeni günde piyasalar yurt içinden gelecek olan Yabancı Turist Girişi verisini takip edecek.
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Büyük resimden baktığımızda Nisan ayından itibaren kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta da bu hareketlenmelerine devam etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği hareketlenmeler ile haftayı yüzde 2’nin üzerinde değer kazanımı ile kapatan altın fiyatları, yeni haftaya 1881 seviyelerinde başlangıç yaptı.
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