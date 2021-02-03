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• 03 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:

Altın ve dolar fiyatlarında flaş hareket!

Altın fiyatları son birkaç gündür dalgalı seyrediyor. Gram altın yeni güne düşüşle başladı ve 424 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise kritik sınırın altına geriledi. Dolar/TL ise 7.18 lira seviyesinde dalgalanıyor. Peki uzmanlar yaşanan bu dalgalanmaya nasıl yorumluyor? İşte cevabı...

• 03 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 424 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,852 liradan işlem görüyor. Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal geçen hafta gerçekleşen her atak denemesinde satış ile  karşılaştı ve grafikte görülen 2075'den gelen downtrendi kıramayarak 1840 desteğine geri çekildi.

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Güçlenmeye devam eden dolar endeksi de sarı metaldeki baskıyı arttıran etkenler arasında. Asya seansında sakinliğini korusa da gün içinde 1860 desteği oldukça önemli olacak. Bu desteğin kırılması satış baskısını güçlendirebilir. Olası tepkilerde ise 2075'den gelen downtrend çizgisi direnç hattı  olarak takip edilebilir."

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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "2021 yılının ilk ayında kötü bir performans gösteren altın, yeni  haftada bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmeye çabalasa da  bu çaba uzun sürmedi.

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Haftanın ilk işlem gününde 1871 seviyelerini test eden ons altın, buralardan itibaren aşağı yönlü gevşeme hareketleri sergiledi. dolar endeksinin hafta içerisinde toparlanma hareketlerine ek olarak, ABD kanadında Kovid19 kaynaklı hastaneye yatış rakamlarında son iki aydır ilk kez düşüşler yaşanması altındaki aşağı yönlü hareketlenmelerin unsurları arasında yer aldı.

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Her ne kadar halen vaka sayıları kontrol altına alınamasa da, aşılama  çalışmalarının tüm hızıyla devam etmese umutları artırıyor. Yeni  haftaya başlarken ‘Reddit’ kaynaklı gümüşteki sert yukarı yönlü  hareketlenmelerden etkilenen XAUUSD'de de bir miktar yukarı yönlü  hareketlenmeler yaşanmıştı.

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Fakat ‘Reddit’ furyası çok uzun sürmedi ve gümüşte de gevşemeler gerçekleşti. Yeni günde piyasalar TSİ 16:15’da ABD’den gelecek olan özel sektör istihdam verisini takip edecek.

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Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisini öncüsü  sayılabilecek bu veri ile birlikte onsta volatilite artacaktır. XAUUSD  grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 – 1900.56 – 1929.97 seviyeleri  direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test  edilebilir."

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Ahlatcı yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazandığı ve ons altının geri çekildiği görüldü.

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Geçtiğimiz haftayı 1850 dolar seviyesinin altında kapattıktan sonra yeni haftaya yükselerek başlayan sarı metalde yükseliş hareketinin kalıcı olamadığı ve satış baskısının tekrar artığı görüldü. ABD’de özel sektör tarım dışı istihdam verisinin açıklanacağı günde piyasada oluşan fiyatlamaları izlemeyi sürdüreceğiz.

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Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1835 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons Altın’da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1842, 1853 ve 1860 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1827, 1820 ve 1812 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

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