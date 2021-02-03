• 03 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
Altın ve dolar fiyatlarında flaş hareket!
Altın fiyatları son birkaç gündür dalgalı seyrediyor. Gram altın yeni güne düşüşle başladı ve 424 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise kritik sınırın altına geriledi. Dolar/TL ise 7.18 lira seviyesinde dalgalanıyor. Peki uzmanlar yaşanan bu dalgalanmaya nasıl yorumluyor? İşte cevabı...
• 03 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 424 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,852 liradan işlem görüyor. Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal geçen hafta gerçekleşen her atak denemesinde satış ile karşılaştı ve grafikte görülen 2075'den gelen downtrendi kıramayarak 1840 desteğine geri çekildi.
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Güçlenmeye devam eden dolar endeksi de sarı metaldeki baskıyı arttıran etkenler arasında. Asya seansında sakinliğini korusa da gün içinde 1860 desteği oldukça önemli olacak. Bu desteğin kırılması satış baskısını güçlendirebilir. Olası tepkilerde ise 2075'den gelen downtrend çizgisi direnç hattı olarak takip edilebilir."
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Haftanın ilk işlem gününde 1871 seviyelerini test eden ons altın, buralardan itibaren aşağı yönlü gevşeme hareketleri sergiledi. dolar endeksinin hafta içerisinde toparlanma hareketlerine ek olarak, ABD kanadında Kovid19 kaynaklı hastaneye yatış rakamlarında son iki aydır ilk kez düşüşler yaşanması altındaki aşağı yönlü hareketlenmelerin unsurları arasında yer aldı.
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Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisini öncüsü sayılabilecek bu veri ile birlikte onsta volatilite artacaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 – 1900.56 – 1929.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."
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Ahlatcı yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.
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Geçtiğimiz haftayı 1850 dolar seviyesinin altında kapattıktan sonra yeni haftaya yükselerek başlayan sarı metalde yükseliş hareketinin kalıcı olamadığı ve satış baskısının tekrar artığı görüldü. ABD’de özel sektör tarım dışı istihdam verisinin açıklanacağı günde piyasada oluşan fiyatlamaları izlemeyi sürdüreceğiz.
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