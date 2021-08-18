Altın ve dolarda kritik hafta

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA Ons altında gün içerisinde en düşük 1786 dolar, en yüksek ise 1793 dolar seviyeleri görülürken altında yönü yarın Türkiye saati 21.00’da açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısı tayin edecek.