Altın ve dolarda kritik hafta
Son günlerde düşüşe geçen dolar ve euro bugün itibarıyla yatay seyirde hareket ediyor. Altın fiyatlarında da sakin bir seyir izlenirken, Fed’den gelecek önemli mesajlar altında yönü tayin edecek.
UZMANPARA
• 18 Ağustos 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 18 Ağustos 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
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GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA
Ons altında gün içerisinde en düşük 1786 dolar, en yüksek ise 1793 dolar seviyeleri görülürken altında yönü yarın Türkiye saati 21.00’da açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısı tayin edecek.
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla ABD’de gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altında sert düşüş gözlenmişti. Delta varyantı endişesi ve artan koronavirüs vakaları güvenli liman altına olan talebi artırdı. Böylece geçtiğimiz hafta 1675 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, 1800 dolar sınırına kadar yükselerek kayıplarını telafi etti.
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Ons altındaki geri çekilmeler gram altın fiyatlarına da yansıdı gram altın geçtiğimiz hafta 466 lira seviyesine kadar gerilerken, ons altında yaşanan toparlanma eğiliminden destek bularak kayıplarını telafi etti.
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Güne 484,372 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla yatay bir seyir izleyerek 485,214 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde ise gram altında en düşük 483.660 en yüksek ise 486.098 lira seviyeleri görüldü.
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DOLAR VE EURO SAKİN SEYİRDE
Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda açıklanan olumlu ekonomik verilerin etkisiyle birlikte dolar ve euroda kısmi geri çekilmeler yaşandı. Bu hafta itibarıyla ise ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme ile birlikte TL, dolar karşısında değer kazancını sürdürdü.
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4 işlem gününde de düşüş kaydeden dolar kuru güne 8.4343 lira seviyesinden başladı. Sabah saatleri itibarıyla 8.42 lira seviyesinde yatay hareketini sürdürüyor. Dolarda gün içerisinde en düşük 8.4040 en yüksek ise 8.4373 lira seviyeleri görüldü.
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