Altın ve dolarda son durum ne?
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Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert gerileyen ons altın yeni haftada toparlanma eğilimi gösteriyor.
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Bu gelişmelerle birlikte geçen hafta 1675 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın bugün itibarıyla 1793 dolar seviyesinde işlem görerek kayıplarını telafi ediyor.
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Ons altında yaşanan sert düşüş ise geçtiğimiz hafta gram altın fiyatlarına da yansıdı, gram altın 466 lira seviyesine kadar gerilerken ons altındaki toparlanmaya paralel olarak kayıplarını sildi. TSİ 10.22 itibarıyla gram altın yüzde 0.35 oranında yükselişle 487.566 lira seviyesinde işlem görüyor.
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Öte yandan Türkiye’de geçen hafta açıklanan ekonomik veriler piyasada olumlu fiyat hareketlerine yol açtı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla düşüş kaydeden dolar ve euro haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü. Bugün ise döviz kurlarında sakin bir seyir izleniyor.
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Güne 8.47 lira seviyesinde başlayan dolar kuru TSİ 10.22 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 8.4527 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro ise 9.9487 lira seviyesinde alıcı buluyor.
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