Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaAltın ve dolarda son durum ne?
uzmanpara masaüstü banneruzmanpara mobil banner
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın ve dolarda son durum ne?

Altın ve dolarda son durum ne?

Haftanın ilk işlem gününde hafif gerileyen döviz kurları, bugün itibarıyla sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL 8.45 liradan alıcı bulurken, gram altın 487 lira seviyesinde işlem görüyor.

UZMANPARA
• 17 Ağustos 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 17 Ağustos 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
1

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert gerileyen ons altın yeni haftada toparlanma eğilimi gösteriyor.

2

Bu gelişmelerle birlikte geçen hafta 1675 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın bugün itibarıyla 1793 dolar seviyesinde işlem görerek kayıplarını telafi ediyor.

3

Ons altında yaşanan sert düşüş ise geçtiğimiz hafta gram altın fiyatlarına da yansıdı, gram altın 466 lira seviyesine kadar gerilerken ons altındaki toparlanmaya paralel olarak kayıplarını sildi. TSİ 10.22 itibarıyla gram altın yüzde 0.35 oranında yükselişle 487.566 lira seviyesinde işlem görüyor.

4

Öte yandan Türkiye’de geçen hafta açıklanan ekonomik veriler piyasada olumlu fiyat hareketlerine yol açtı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla düşüş kaydeden dolar ve euro haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü. Bugün ise döviz kurlarında sakin bir seyir izleniyor.

5

Güne 8.47 lira seviyesinde başlayan dolar kuru TSİ 10.22 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 8.4527 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro ise 9.9487 lira seviyesinde alıcı buluyor.

6

Yurt içi piyasalarda açıklanan sanayi üretimi verisi, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutması ve turizm sektöründeki döviz gelirleriyle birlikte ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme Türk Lirası’nın güç kazanmasına yol açıyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Düşman füzelerine "Nazar" değecek! İlk kez görüntülendi

Düşman füzelerine "Nazar" değecek! İlk kez görüntülendi

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÖTV kararı sonrası düğmeye basıldı! Türkiye'de de satışa çıkarılıyor

ÖTV kararı sonrası düğmeye basıldı! Türkiye'de de satışa çıkarılıyor

Son dakika haberi: Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı! 'Ödeme yapılmaz'

Son dakika haberi: Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı! 'Ödeme yapılmaz'