Altın ve dolarda son durum ne?

Ons altında yaşanan sert düşüş ise geçtiğimiz hafta gram altın fiyatlarına da yansıdı, gram altın 466 lira seviyesine kadar gerilerken ons altındaki toparlanmaya paralel olarak kayıplarını sildi. TSİ 10.22 itibarıyla gram altın yüzde 0.35 oranında yükselişle 487.566 lira seviyesinde işlem görüyor.