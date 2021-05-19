Altını olanlar dikkat: Düzeltme gelebilir!
Altın fiyatları üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunurken, piyasa analisti değerli metalin çok hızlı yükseldiğini ve aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini belirtti.
• 19 Mayıs 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatları arasında sıkışarak 500 TL civarında işlem görüyor.
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10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,61 seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir yükselişle yüzde 1,64’e ulaştı.
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Altın Nisan ayı başından bu yana kademeli bir yükseliş gerçekleştirirken piyasalar doların zayıflamasına rağmen dünkü seanslarda değerli metalin yükselmemesiyle altının yorgunluk işaretleri verdiğini düşünüyor.
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"Direnç aşılırsa hedef 1.900 dolar"
Piyasalarda alış ve satışları gösteren görece güç endeksi de altının şu an için aşırı alınmış bölgede bulunduğuna işaret ediyor.
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“Altın kısa zamanda çok fazla yükseldi, büyük ihtimalle aşağı yönlü bir düzeltme olacak” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, 1.875 doların direnç olduğunu ve bu seviyenin aşılmasıyla beraber 1.900 doların test edileceğini de belirtti.
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