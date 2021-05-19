Altını olanlar dikkat: Düzeltme gelebilir!

“Altın kısa zamanda çok fazla yükseldi, büyük ihtimalle aşağı yönlü bir düzeltme olacak” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, 1.875 doların direnç olduğunu ve bu seviyenin aşılmasıyla beraber 1.900 doların test edileceğini de belirtti.