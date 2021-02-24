• 24 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Bitcoin tekrar kritik sınırı geçti!
Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45 bin dolara kadar indikten sonra, toparlanarak yükseldiği 50 bin doların üzerinde seyrediyor. Peki Bitcoin neden dalgalandı? İşte cevabı...
• 24 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yedi birim de düşenler arasındaydı.
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Toplam 8,573 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,545 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 36 milyar dolar artışla, 269 milyar dolara yükseldi.
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"Ripple’ın avukatlar ordusu XRP’nin 8 yıldır faaliyet gösteren ve merkezi olmayan bir yapı olduğunu öne sürdü. SEC ise 'XRP’nin şirket tarafından bir yatırım sözleşmesi olarak sunulduğunu ve satıldığını' iddia etti. Ripple avukatları red taleplerini yazılı olarak mahkemeye iletecekler. Talebin onaylanıp onaylanmaması ise bir sonraki duruşmada belli olacak.
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Ethereum yatırımcısının beklediği EIP-1559 için tarih açıklandı. Ethereum geliştiricileri, Smart Chain tehdidini yenmek için başlattıkları güncellemesine bir adım daha yaklaştı. Güncelleme, yüksek işlem ücretini çözmek ve ağdaki sınırsız Ethereum sorununu yenmek için hayata geçirilecek. Ryan Berckamns, Ethereum geliştiricisi, güncelleme tarihi ile ilgili Temmuz ayını işaret etti."
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Elon Musk hafta sonu Twitter paylaşımında Bitcoin fiyatının yüksek göründüğünü söylemişti. Bitcoin'in değer kaybetmesine yol açan bir diğer etken de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Pazartesi günü Bitcoin hakkında yaptığı uyarıydı.
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