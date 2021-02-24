Bitcoin tekrar kritik sınırı geçti!

"Ripple’ın avukatlar ordusu XRP’nin 8 yıldır faaliyet gösteren ve merkezi olmayan bir yapı olduğunu öne sürdü. SEC ise 'XRP’nin şirket tarafından bir yatırım sözleşmesi olarak sunulduğunu ve satıldığını' iddia etti. Ripple avukatları red taleplerini yazılı olarak mahkemeye iletecekler. Talebin onaylanıp onaylanmaması ise bir sonraki duruşmada belli olacak.