Bitcoin ve diğer kripto paralarda sert düşüş!
Bitcoin ve Ethereum pazar günü yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, Litecoin ve Ripple yüzde 15'ten fazla geriledi. Bitcoin için geceden beri hafif düşüş gözlemleniyordu. Bitcoin’de yaşanan bu düşüş diğer kripto para birimlerinde de düşüşe neden oldu.
• 18 Nisan 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
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Tesla CEO'su Elon Musk'ın sık sık twitleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin'de düşüş son 24 saatte yüzde 25'i bulurken, ABD'deki olumlu dava haberlerinin ardından ralli yapan Ripple ise yüzde 15'ten fazla geriledi.
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NELER YAŞANMIŞTI?
ABD'de Delaware eyaletinde mahkeme, blokzincir devlerinden Ripple'a açtığı davayı kaybeden Tetragon Financial Group'un 3.46 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.
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Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan genişleyici para politikaları ve teşvik paketlerinin devasa büyüklükte bir likidite yaratması yatırımcıları sürekli bir getiri arayışına itti.
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Pandemi döneminde özellikle altın ve hisse senedini tercih eden yatırımcıların yeni gözdesi kripto paralar oldu.
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TÜRKİYE'DE KRİPTO PARALAR İÇİN İLK KARAR ÇIKTI
Merkez Bankası, kripto paralar için karar aldı. Buna göre kripto para-kripto varlıklar için yapılan düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
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