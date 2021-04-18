Bitcoin ve diğer kripto paralarda sert düşüş!

Merkez Bankası kripto paraların herhangi herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olmasına dikkat çekerek bu kararın alındığını bildirdi.