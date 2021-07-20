Bitcoin'de sert düşüş! Kripto para yatırımcıları şokta...

Birbiri ardına alınan kararlar ise madencilik faaliyetlerinin Çin'den göçüne neden oldu. Bu kapanış ve göç, başlangıçta sistemde kalan madencilerin gelirlerinde artışa neden olsa da uzun dönemde sisteme yeni giren madenciler ile yine eski seviyesine gelecektir." dedi.