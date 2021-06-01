Bitcoin'i olanlara kötü haber!

“UFUKTA DALGALI SEYİR VAR” Çifter, Bitcoin ve kripto paraların orta ve uzun vadede izleyeceği seyir ile ilgili de şu öngörülerde bulundu: “Kripto paraların şu anda beş öngörü parametresi var: 1) Gelişmekte olan ülkelerin parasal genişlemesi. 2) Katılımcı sayısında artış. 3) Manipülasyonlar. 4) Ülkelerin regülasyon adımları. 5) Pandemi döneminin devam etmesi.